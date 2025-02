Pedro Pascal ist der Hauptdarsteller der kommenden Freaky Tales

Pedro Pascal ist derzeit eine der angesagtesten Waren in Hollywood, da der chilenische Schauspieler in jedem großen Film und jeder Serie aufzutauchen scheint, die man sich vorstellen kann. Gladiator II, The Last of Us, Star Wars, Marvel 's Fantastic Four, The Wild Robot, die Liste geht weiter. Abgesehen davon, dass er Zeit für diese Blockbuster-Franchises und -Streifen findet, hat Pascal in seinem vollen Terminkalender noch Platz für ein paar weniger hochkarätige Filme, darunter den kommenden Freaky Tales.

Dieser Film spielt im Oakland des Jahres 1987 und zeigt Pascal in einer Besetzung, zu der auch einige andere große Namen gehören, sei es Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion, Ji-Young Yoo, Tom Hanks und der verstorbene Angus Cloud. Der Film verspricht jede Menge Action, Gewalt und schwarzen Humor, und worum es geht, sehen Sie in der Zusammenfassung unten.

"Freaky Tales spielt im Oakland des Jahres 1987 und ist ein mehrspuriges Mixtape mit schillernden Charakteren - ein NBA-Star, ein korrupter Polizist, ein weibliches Rap-Duo, Teenie-Punks, Neonazis und ein Schuldeneintreiber - auf Kollisionskurs in einem Fiebertraum von Showdowns und Schlachten."

Da Freaky Tales am 4. April in die Kinos kommt, verpassen Sie nicht den Trailer für den Streifen unten.