Pedro Pascal: "Es gibt eine Chance" The Last of Us Season 2 beginnt dieses Jahr mit den Dreharbeiten

Pedro Pascal ist heutzutage ein sehr vielbeschäftigter Mann. Der Schauspieler steht an der Spitze von zwei der größten Shows des Jahres, mit der dritten Staffel von The Mandalorian (die heute ausgestrahlt wurde) und der Sensation, die The Last of Us war.

Apropos letzteres: Nach seiner bemerkenswerten Premiere, bei der es eines der größten HBO-Debüts seit einem Jahrzehnt gab, wurde die zweite Staffel schnell grünes Licht gegeben. Und wann die Dreharbeiten zu dieser Serie beginnen werden - die anscheinend beginnen wird, die Ereignisse von The Last of Us: Part II zu erforschen und bald diesen herzzerreißenden Moment gegen Anfang des Spiels abdecken müssen (Sie kennen den, über den wir sprechen) - hat Hauptdarsteller Pedro Pascal (Joel Miller) seine Gedanken zu diesem Thema in einem Interview mit Collider geteilt.

"Im Jahr 2023? Oh, in welcher Jahreszeit sind wir jetzt? Wir kommen in den Frühling? Ja, es gibt eine Chance. Jawohl."

Dies geschieht jedoch, nachdem die Schöpfer von The Last of Us, Neil Druckmann und Craig Mazin, gesagt haben, dass ein Skript für die zweite Staffel und später etwas schwieriger zu erstellen sein wird, da Part II ein Spiel ist, das sich ganz anders spielt als das Original und auch viel größer ist.