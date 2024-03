Pedro Pascal enthüllt die Rolle, die ihn vor der Obdachlosigkeit bewahrt hat

HQ

Hollywood wäre heute nicht dasselbe ohne Pedro Pascal. Pascal, der Vater, den wir uns alle wünschen, hat uns verzaubert, als er sowohl Grogu als auch Ellie in The Mandalorian bzw. The Last of Us vor Gefahren beschützte.

Zu Beginn von Pascals Karriere kam jedoch eine Zeit, in der er die Schauspielerei fast aufgeben musste. Im Gespräch mit Entertainment Tonight sprach Pascal über die Einstiegsphase seiner Karriere, in der er wirklich mit seinen Finanzen zu kämpfen hatte.

"Mein Einstieg dauerte etwa 15 Jahre, und wir reden darüber, dass ich keinen Arzt aufsuchen konnte, krank wurde, operiert wurde und meine Miete bezahlen konnte", sagte er. "Ich hatte weniger als 7 Dollar auf meinem Konto und ein Rest von Buffy the Vampire Slayer tauchte auf und rettete den Tag, und das ist buchstäblich der Grund, warum ich in der Lage war, dranzubleiben und nicht aufzugeben."

Pascal war nicht sehr lange in Buffy the Vampire Slayer zu sehen, da seine Figur Eddie getötet wird, als Buffy entdeckt, dass er ein Vampir ist. Seitdem begann Pascals Aufstieg zum Ruhm etwas langsam, aber als er sich der Besetzung von Game of Thrones und Narcos anschloss, war er bereit, abzuheben.