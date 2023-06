Pedro Pascal befasst sich mit der Frage, wie die Repräsentation in Hollywood verbessert werden kann

HQ

Pedro Pascal ist in den letzten fünf Jahren an die Spitze des Hollywood-Ruhms aufgestiegen, und obwohl er seit Jahrzehnten ein herausragendes Talent ist, scheint es jetzt, dass Talent endlich anerkannt wurde. Dies ist jedoch nicht immer der Fall für Schauspieler mit ethnischem Minderheitenhintergrund, da Hollywood immer noch daran arbeitet, Menschen aus allen Kulturen zu repräsentieren.

Im Gespräch mit Variety sprach Pascal darüber, wie er sich mehr Repräsentation in Hollywood wünschen würde und wie blindes Casting der Weg sein könnte, um damit voranzukommen. "Der beste Weg, die Repräsentation fortzusetzen, besteht darin, eine Person einfach in eine Rolle zu besetzen, die einen Charakter nicht auf die rassische Identität beschränkt", sagte er. "Vor allem, wenn es sich um ein geistiges Eigentum handelt, mit dem wir vertraut sind, oder um ein Buch. Die Leute ärgern sich so über diese Art von Zeug, aber wen interessiert das? Denn das ist die coolste Art, die Nadel zu bewegen, ist, in jeder Hinsicht offen mit dem Guss umzugehen."

Der in Chile geborene Pascal zog zwar einige Kritik von Internet-Trollen auf sich, als er als Hauptdarsteller für HBOs The Last of Us angekündigt wurde, aber seine Leistung erwies sich schnell als Fan-Favorit und könnte ihm später sogar einen Emmy einbringen.

Was hältst du vom Blindcasting?