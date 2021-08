Pearl Abyss verschiebt Crimson Desert auch, weil sie eine Cyberpunk-Rezeption befürchten

HQ

Crimson Desert hat letztes Jahr bei den Game Awards mit einem schicken Gameplay-Trailer auf sich aufmerksam gemacht, doch vor ein paar Wochen haben die Entwickler bei Pearl Abyss das Rollenspiel auf unbestimmte Zeit verschoben (wir berichteten). Im neuesten Quartalsbericht des Unternehmens spricht der Chief Financial Officer Suk Woo Cho noch einmal über diese Entscheidung und dabei wirft er ein konkurrierendes Entwicklerstudio vor die Räder.

Game Insight berichtet, dass der Manager vor einer frühzeitigen Veröffentlichung des Spiels warnte. Ihm zufolge könnte ein solches Handeln Pearl Abyss in die gleiche unangenehme Lage bringen, in der sich CD Projekt Red seit der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 befindet: „Die Qualität zu senken, um die Frist einzuhalten, genau wie beim jüngsten Cyberpunk 2077, das entspricht nicht den Entwicklungszielen von Pearl Abyss. Wir arbeiten hart daran, Red Crimson mit AAA-Spielqualität und [Spiel-]Tiefe auszustatten."

Es ist zugegeben nicht das erste Mal, dass Cyberpunk 2077 als Symbol für den Trend der Videospielbranche herhalten muss, unfertige Produkte auf den Markt zu werfen, um sie später in einen akzeptableren Zustand zu patchen und dann für die tolle Update-Unterstützung gelobt zu werden. Bei all der berechtigten Kritik wirft es aber ganz sicher kein gutes Licht auf die Entwickler, die Konkurrenz für einen eigenen Vorteil in den Dreck zu ziehen. Außerdem darf man natürlich gespannt sein, ob Crimson Desert am Ende wirklich so viel besser abschneiden wird.