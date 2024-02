Peaky Blinders -Star macht Anklage wegen Drogenbesitzes dafür verantwortlich, dass er den Fans gefallen wollte

Paul Anderson - am besten bekannt für seine Rolle als Arthur Shelby in Peaky Blinders - wurde kürzlich mit Crack erwischt. Er gab zu, es besessen zu haben, ebenso wie Amphetamine der Klasse B und zwei verschreibungspflichtige Substanzen der Klasse C, als er vor Gericht erschien.

Andersons Anwalt sagte, dass dieser Drogenbesitz dazu hätte dienen können, seine Persönlichkeit gegenüber den Fans von Peaky Blinders aufzuspielen, wenn er erkannt worden wäre. "Er wird oft erkannt und tut sein Bestes, um den Fans der Serie zu gefallen, indem er in die Rolle schlüpft. Er wurde an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag erkannt und versuchte, für diese Leute zu spielen. Und wegen des Lebensstils, den er führt, geben ihm die Leute oft Anreize", sagte sie.

"Er hat sich in einer unglücklichen Lage befunden und hätte die Kraft haben sollen, nein zu sagen", fuhr sie fort. Anderson wurde zu einer Geldstrafe von insgesamt 1345 Pfund verurteilt, aber es scheint, dass er auch die Rückkehr in die Rolle des Arthur Shelby im Film Peaky Blinders verlieren könnte.

Die Daily Mail berichtet, dass nur der Schöpfer Steven Knight weiß, was passieren wird, aber es wäre schwierig, darüber hinwegzukommen, als wäre nichts passiert.