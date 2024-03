"Peaky Blinders"-Schöpfer erzählt die Geschichte der Guinness-Familie in einer kommenden Netflix-Serie

HQ

Schnapsliebhaber können sich freuen! Netflix hat den Schöpfer von Peaky Blinders, Steven Knight, offiziell damit beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben und eine neue Serie zu entwickeln, die auf der Geschichte der Guinness-Familie basiert. Ja, genau das gleiche Guinness wie das tiefe und schwere Irish Dry Stout, das zweifellos viele von Ihnen jedes Wochenende im Lokal trinken.

Die Serie hat einen Arbeitstitel, der als House of Guinness bekannt ist, und, wie es in der Beschreibung der Serie heißt, "die epische Geschichte einer der exzentrischsten und beständigsten Dynastien Europas - der Guinness-Familie. Die Geschichte spielt im Dublin und New York des 19. Jahrhunderts und konzentriert sich auf die Folgen des Todes von Benjamin Guinness, dem Mann, der für den außergewöhnlichen Erfolg der Guinness-Brauerei verantwortlich ist."

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für House of Guinness, aber aufgrund der anscheinend frühen Natur der Serie ist ein Debüt im Jahr 2025 wahrscheinlich frühestens.