Peaky Blinders Schöpfer bestätigt, dass die Serie nach dem kommenden Film fortgesetzt wird

Nach mehreren Staffeln im Fernsehen hatten wir den Eindruck, dass Peaky Blinders sehr bald zu Ende gehen würde, wenn der große abendfüllende Streifen sein Debüt feiert. Der Film wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 gedreht und hat diese Bemühungen Mitte Dezember sogar abgeschlossen, was Schöpfer Steven Knight kürzlich in einem Interview in der Frühstücksshow BBC Breakfast bestätigte (danke, Variety).

"Wir stellen es jetzt zusammen. Ich würde das sagen, nicht wahr? Aber es ist fantastisch. Wir haben die besten, glaube ich, besten britischen Schauspieler an einem Ort, einschließlich Stephen [Graham].

"Die Dinge, die ich mir anschaue - die Stürme, die Versammlungen - niemand wird enttäuscht sein. Es ist eine ziemlich unglaubliche Sache", sagte er. "Es ist ein sehr passender Weg, um diesen Teil der 'Peaky'-Geschichte zu beenden."

Aber das war noch nicht alles, was Knight zu sagen hatte, denn er sprach auch ein wenig darüber nach, was als nächstes für Peaky Blinders kommt. Nachdem er zuvor darauf hingewiesen hatte, dass die Geschichte noch nicht zu Ende sei, fügte Knight hinzu:

"Dieser Teil, ja. Ich darf es nicht verraten, aber ich sage nur, dass die Welt von 'Peaky' weitergehen wird."

Wenn man bedenkt, dass viele der Peaky Blinders Darsteller heutzutage ziemlich große Namen sind, ist es unklar, ob es eine Welt geben wird, in der Cillian Murphy weiterhin Tommy Shelby verkörpert oder nicht. Knights Formulierung scheint darauf hinzudeuten, dass eine neue Ära von Peaky Blinders erforscht wird, vielleicht mit einer ganz neuen Besetzung. Wäre das für Sie interessant?