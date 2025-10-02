Peaky Blinders kehrt mit zwei neuen Staffeln von Steven Knight ins Fernsehen zurück

HQ

Wir warten immer noch darauf, mehr über den Peaky Blinders -Film zu erfahren, der von BBC Studios und Netflix entwickelt wird und dessen Dreharbeiten letztes Jahr abgeschlossen wurden. Der Schöpfer Steven Knight hofft, dass dieser Film bis Ende 2025 Premiere haben wird, daher sollte es eher früher als später Neuigkeiten darüber geben, dass er herauskommt, und dies scheint angesichts der neuesten Entwicklung an der Peaky Blinders -Front wahrscheinlich zu sein.

BBC Studios hat bekannt gegeben, dass es sich mit Knight darauf geeinigt hat, das Vermächtnis von Peaky Blinders durch zwei weitere TV-Staffeln in der Zukunft zu erweitern, was zweifellos den Beginn der nächsten Ära der Dramaserie markieren wird. Knight hatte zuvor versprochen, dass der Film nicht das Ende des Franchise sein würde.

In einer Pressemitteilung wird erwähnt, dass diese Entwicklung im Birmingham des Jahres 1953 spielen wird und sich auf eine neue Generation von Shelbys konzentrieren wird, während sie auch von Kudos (SAS Rogue Heroes und House of Guinness ) und Garrison Drama (Peaky Blinders Show und Film) produziert wird, gefilmt bei Digbeth Loc. Studios in Birmingham, Es spielt ebenfalls in der Stadt und sollte am BBC One und iPlayer für Großbritannien uraufgeführt werden. Es gibt keine Erwähnung von weitergehenden Premierenplänen.

In der Zusammenfassung heißt es: "Großbritannien, 1953. Nach schweren Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg baut Birmingham eine bessere Zukunft aus Beton und Stahl. In einer neuen Ära von Steven Knights Peaky Blinders wird das Rennen um den Besitz des massiven Wiederaufbauprojekts von Birmingham zu einem brutalen Wettstreit mythischen Ausmaßes. Dies ist eine Stadt mit beispiellosen Möglichkeiten und Gefahren: mit der Shelby-Familie im blutgetränkten Herzen."

Knight hat diese Nachricht ebenfalls kommentiert, indem er hinzufügte: "Ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel in der Geschichte von Peaky Blinders anzukündigen. Wieder einmal wird es in Birmingham verwurzelt sein und die Geschichte einer Stadt erzählen, die aus der Asche des Blitzkriegs von Birmingham aufersteht. Die neue Generation von Shelbys hat das Steuer übernommen und es wird eine höllische Fahrt."

Sind Sie gespannt auf mehr Peaky Blinders ?