Peaky Blinders Film, der im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen soll

Es waren ein paar anstrengende Jahre für Peaky Blinders -Fans, denn nach dem Ende der TV-Serie warteten viele sehnsüchtig auf offizielle Informationen zu dem gerüchteweisen Spielfilm, der das endgültige Ende des Gangsterdramas darstellen würde. Im Laufe der Jahre haben wir Berichte gehört, dass ein Drehbuch in Produktion ist, aber dann waren führende Stars wie Cillian Murphy und sogar Schöpfer Steven Knight sehr vorsichtig, über den Fortschritt des Films in irgendeiner Weise zu sprechen, was die Frage aufwirft, ob er jemals erscheinen würde. Es scheint jedoch, als hätten wir endlich einen Wendepunkt erreicht.

Denn Knight hat über die Feiertage mit dem Radio Times Magazine gesprochen, wo er enthüllt hat, dass das Drehbuch für den Film kurz vor der Fertigstellung steht und sich in der Endphase befindet und dass die Produktion/Dreharbeiten für den Film Mitte 2024 beginnen sollen.

"Im Moment arbeite ich nur an den letzten Details. Ich setze mich einfach an die Tastatur und fange an. Für mich ist es ein bisschen wie ein Traum. Du sitzt da und all dieses Zeug kommt, und dann liest du es zurück und denkst: 'Das ist ziemlich gut - aber woher kommt es?'

"Der Plan ist, Mitte nächsten Jahres mit den Dreharbeiten zu beginnen."

Hoffentlich bedeutet dies, dass Murphy und der Rest der Bande auch bestätigt sind und bereit sind, in Aktion zu treten, um die Geschichte der Shelby-Familie und der berüchtigten Gangster aus Birmingham zu krönen.

Freust du dich auf den Peaky Blinders Film?