Peak s neuestes Update führt benutzerdefinierte Durchläufe, Miniläufe und Zombiephobie-Barrierefreiheit ein

HQ

Peak ist kein Live-Service-Spiel. Das haben die Entwickler Landfall Games und Aggro Crab Games kurz nach dem Start deutlich gemacht. Allerdings hat Peak seit seinem Start im letzten Juni viele konstante Updates erhalten, wobei die neueste Neuerung das Play It Your Way Update ist.

Wie es auf der Verpackung steht, gibt dir dieses Update viel mehr Kontrolle darüber, wie du spielst Peak. Benutzerdefinierte Durchläufe erlauben es dir und deinen Freunden, individuelle Schwierigkeitsgrade einzustellen, darunter mehr oder weniger von einer bestimmten Gefahr, das Droppen mehrerer Arten eines bestimmten Gegenstands und mehr. Leider, wenn du nach deinen letzten Erfolgen/Abzeichen suchst und denkst, das könnte ein einfacher Weg sein, sie zu bekommen, sind Erfolge während benutzerdefinierter Durchläufe deaktiviert.

Mini-Durchläufe geben dir die Möglichkeit, das Spiel für eine kürzere Zeit zu spielen. Anstatt ganz den Berg hinaufzugehen, kannst du einfach eine Art von Gelände angehen. Das öffnet vielleicht die Türen für neue, kleinere Karten in der Zukunft, falls Landfall und Aggro Crab daran interessiert wären.

Lagerfeuer sind jetzt auch viel freundlicher, da Autosaves hinzugefügt werden, falls man mitten in der Nacht einen Lauf beenden muss, und sie dauern auch so lange, wie man möchte, mit dem Nebel- und Hungeraufbau, der sich vor dem Aufstieg auf den Weltzustand nicht mehr auswirkt. Auch die Zombiephobie-Zugänglichkeit wurde eingeführt, wodurch die stürmenden Zombies in riesige Pilze verwandelt wurden. Jetzt brauchen wir nur noch einen Mykophobie-Modus, um diesen neuen Feinden entgegenzuwirken.