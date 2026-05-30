Peak Mitentwickler bestätigt, dass es jetzt ein "Friendslop Studio" ist.

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Manches Friendslop ist nicht großartig, aber wenn es ein Spiel gibt, das zeigt, wie hoch spaßige, günstige Koop-Erlebnisse erreichen können, dann ist es Peak. Landfall Games und Aggro Crab Games haben Millionen und Abermillionen von Peak verkauft, und der Erfolg des Spiels war so monströs, dass letzteres Studio sich ausschließlich auf Friendslop konzentriert hat.

Im Gespräch mit PC Gamer sagte Nick Kaman, Leiter des Aggro Crab-Studios, dass Peak sich anfangs eher wie eine Übung für den Entwickler anfühlte. "Ich betrachte [Peak ] jetzt als sehr unser Ding, während es vorher gar nicht unser Ding war. Wir dachten, wir wären ein Character-Action-Studio", sagte Kaman.

Zuvor lieferte Aggro Crab das beliebte Soulslike Another Crab's Treasure aus. Wenn man jedoch in die Zukunft blickt, scheint Friendslop fest auf der Speisekarte zu stehen. "Es gibt so vieles, das noch nicht erforscht wurde, und es gibt so viele interessante Dinge, die man im Kontext sozialer Spiele tun kann", so Kaman. Im Moment arbeitet sein Team an Crashout Crew, einer neuen Friendslop-Erfahrung, die noch weiter in den Bereich des reinen Koop-Chaos gedrängt ist als Peak.

An alle, die mehr Charakteraktion von Aggro Crab wollen, hat Kaman eine Entschuldigung: "Wenn Leute Another Crab's Treasure verpassen und sagen: 'Warum seid ihr jetzt ein Friendslop-Studio?' Es tut mir leid, ich verstehe, ihr wollt diese Seite von uns. Aber im Moment ist das für uns einfach spannender", sagte er.