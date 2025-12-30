Peak Leiter meint, wir sollten freundlicher zu "Friendslop"-Spielen sein

HQ

Vielleicht sollten wir alle einfach ein bisschen freundlicher sein, oder? Diesen Rat wissen wir, dass viele Spieler gut befolgen könnten, und Nick Kaman, Chef von Aggro Crab Games, ist der Meinung, dass Gamer besonders freundlich zu sogenannten "Friendslop"-Erlebnissen sein könnten.

Im Gespräch mit GamesRadar+ sagte Kaman, dass diese Titel keine GOTY-Siege anstreben, sondern eine andere Art von reiner Spielfreude bieten, weil sie so einfach mit Freunden zu spielen sind. "Es gibt Gegenreaktionen, weil diese Spiele manchmal auf traditionelle Qualitätsmerkmale wie polierte Grafik oder Story verzichten, aber sie versuchen nicht, Spiel des Jahres zu werden, sondern konzentrieren sich darauf, ein bestimmtes Erlebnis zu bieten, was es für Indie-Produktionen sehr kosteneffizient machen kann", erklärte er.

"Wie bei jedem heißen Genre bekommt man viele Fastfollower und minderwertige Versuche, die die Schaufenster überschwemmen, aber ich finde, es macht hauptsächlich Spaß, ein Hater zu sein, besonders wenn ein Begriff wie 'friendslop' so saftig ist."

Der Begriff "friendslop" ist relativ neu und wird auf Spiele wie Peak und R.E.P.O. zurückgeführt, die großen Erfolg hatten, indem sie Spiele sind, die man mit einer Gruppe von Freunden kauft, um sie gemeinsam zu spielen. Ich persönlich habe den Begriff immer als Zuneigung empfunden, aber als Entwickler kann ich verstehen, warum du nicht möchtest, dass dein Spiel in irgendeiner Form als Schmutz bezeichnet wird.