Peak ist jetzt bereits ein Zwei-Millionen-Verkäufer

Peak scheint wirklich der Hit des Sommers zu sein. Das Indie-Projekt von Landfall Games schaffte es, nach nur sechs Tagen satte eine Million Exemplare auszuliefern, was aber offensichtlich zu einem großen Mundpropaganda-Boom geführt hat, denn nur drei Tage später ist diese Zahl auf zwei Millionen verkaufte Exemplare gestiegen.

Ja, in nur neun Tagen hat Peak zwei Millionen Einheiten verschoben, weshalb der Entwickler jetzt untersucht, wie er das Spiel mit Updates erweitern und weiter wachsen lassen kann. Es gibt keine offiziellen Informationen darüber, was diese den Fans bieten werden, aber der angekündigte Steam-Blogbeitrag erklärt:

"Wir werden nicht in der Lage sein, alle zu machen, aber wir sind gespannt, was wir zu Peak mitbringen werden! Wir priorisieren immer noch zuerst Fehlerbehebungen und Stabilität, also erwartet nicht sofort ein großes Content-Update."

Darüber hinaus können wir in naher Zukunft mit einer Lokalisierung des Spiels sowie mit Merchandising für das Spiel rechnen. Hinzu kommen weitere Fehlerbehebungen und Patches, und es ist klar, dass die Zukunft von Peak sehr, sehr rosig ist.