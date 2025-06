Peak ist eine brillante Erinnerung daran, warum ich mich immer auf ein neues Koop-Abenteuer freue.

Landcrab, auch bekannt als das Team-Up zwischen dem Entwickler von Another Crab's Treasure, Aggro Crab, und dem Schöpfer des Totally Accurate Battle Simulator, Landfall Games, hat diese Woche "endlich" Peak veröffentlicht. Nachdem er es vier Tage vor seiner Veröffentlichung richtig angekündigt hatte, kam Peak aus dem Nichts und weckte sofort wie ein Schlag ins Gesicht Gedanken an den letztjährigen Hit Chained Together und den vorherigen Landfall-Titel Content Warning.

Bei einem Spiel wie Peak ist es schwierig zu sagen, ob man sich auf das Gimmick und den niedrigen Preis einlässt oder auf die anderen Gründe, warum man ein Spiel kaufen könnte (Gameplay, Erzählung usw.). Landfall verkauft oft die Idee einer lustigen Zeit, und obwohl ich dem vielleicht früher skeptisch gegenüberstand, schreibe ich jetzt diesen Artikel, da ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es wirklich das ist, worum es beim Spielen geht.

Beim Summer Game Fest fiel es mir sehr schwer, mich für die neueste Action-Soulslike mit RPG-Elementen zu interessieren, denn auch wenn der neueste Film verspricht, düsterer oder sexier zu werden als alle zuvor, ist es einfach schwer, die Wiederholung nicht zu sehen, die gleichen Fallen eines gesättigten Genres. Es kann alt werden. Aber wissen Sie, was nicht alt wird? Deine Freunde.

Nun, wirklich eine schlechte Wahl der Formulierung. Deine Freunde werden alt. Ich werde alt, du wirst alt, wir alle werden alt. Aber du kannst immer neue Erfahrungen machen, gemeinsame Erfahrungen, die dich nach Jahren zum Lachen bringen, wenn du dich an die Zeit erinnerst, als einer deiner Freunde sagte, dass ihr alle definitiv diese Wand erklimmen könntet, nur damit jeder von euch im Nebel unten in sein Verderben stürzte. Diese Erinnerung, die Erschaffung von ihnen, egal ob mit Freunden oder alleine, ist Peak Gaming.

Und das ist es, was Landcrab in Peak eingefangen hat. Dies ist keine Rezension von Peak, sondern eine Empfehlung. Ich finde es schwierig, eine Punktzahl für etwas wie Peak zu vergeben, ein Spiel, das ebenso holprig wie billig ist, eine Erfahrung, die einen Spieler gleichzeitig frustrieren und belohnen kann, und einen Titel, der größtenteils in einem Monat durch einen Game Jam entstanden ist. Außerdem finde ich es ein bisschen unfair, Peak zu rezensieren, da ich den titelgebenden Peak noch nicht erreicht habe (Journalist für klassische Spiele ist ein Scrub, ich weiß). Aber nach einer anständigen Zeit damit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Art von Spielen - Peak -likes, wenn man so will - die Titel sind, nach denen ich in Zukunft Ausschau halten werde.

Peak fühlt sich an wie ein unglaublich schlankes Spiel. Das gesamte Fett wurde abgeschnitten, wenn es überhaupt eines gab. Es ist ein einfaches Setup, falls du es nicht kennst: Du und bis zu drei Freunde sind Pfadfinder, die zu einer Expedition aufbrechen, als dein Flugzeug abstürzt und du es bis zu denPeak Bergen einer Insel schaffen musst, um Hilfe zu rufen. Da du auf jeder Oberfläche klettern kannst, wirst du das Beste aus deiner Ausdauer machen, denn jeder Ausrutscher kann deinen Überlebenschancen zum Verhängnis werden. Mit diesem simplen Fokus hat Landcrab einen genialen Schachzug gemacht, indem es das Gameplay hauptsächlich auf den Hintergrund konzentrieren lässt und dich und deine Freunde die Reise erleben lässt, ohne dass die bevorstehenden Prüfungen im Mittelpunkt stehen.

Und dann lässt du deine Wachsamkeit fallen und stellst fest, dass du diese Klippe nicht erklimmen kannst, oder vergisst, dass direkt neben dir eine Giftpflanze steht. Vor allem Landfall ist sich jetzt sehr bewusst, wie seine Spiele virale Momente hervorrufen können, an die Sie und Ihre Freunde sich noch lange, lange erinnern werden. Während ich mich immer noch nach den atemberaubenden Erlebnissen sehne, die Spiele wie Kingdom Come: Deliverance II und Clair Obscur: Expedition 33 bieten, kommt mir dieses kleine Kletterspiel in den Sinn, wenn ich an Peak Spiele denke.

Also ja, ich werde nicht immer auf das neueste Dark-Fantasy-Epos gespannt sein, das damit endet, dass mir eine vornehme englische Priesterin sagt, dass ich der letzte Flammenläufer bin und die Welt retten muss, es gibt immer noch viele Peak da draußen. Der Big Walk von House House zum Beispiel scheint ein riesiges Abenteuer zu werden, das nächstes Jahr kommt. Du kannst zwar Peak als "Streamer-Köder" abtun, wie ich es einst getan habe, aber wenn ihr Freunde habt und es satt habt, euch gegenseitig anzuschreien, weil ihr ein weiteres Ranglistenspiel verloren habt, warum schreit ihr euch nicht stattdessen gegenseitig an, weil ihr versehentlich eine explosive Pflanze gezündet habt, die zum vorzeitigen Tod aller geführt hat?