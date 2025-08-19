Peak hat letzte Woche fast 2 Millionen Exemplare verkauft und nähert sich der Marke von 10 Millionen Gesamtverkäufen

Die Zusammenarbeit von Aggro Crab und Landfall Games Peak ist in letzter Zeit weiterhin ein Monster, wenn es um die Verkäufe geht. Allein in der letzten Woche hat das kooperative Bergsteigerspiel dank eines kürzlichen Rabatts von 38 % auf das Spiel 1,7 Millionen Einheiten verkauft.

Alinea Analytics zeigt, dass das Spiel in den acht Wochen seit der Veröffentlichung von Peak fast 10 Millionen Mal verkauft wurde. Derzeit liegt sie bei 9,7 Millionen, und es ist daher wahrscheinlich, dass sie sehr bald die Zahl von 10 Millionen erreichen wird.

Seit der Veröffentlichung hat Peak neue Funktionen hinzugefügt, darunter zusätzliche Gegenstände sowie das kürzlich hinzugefügte Mesa-Biom und die Kannibalismus-Mechanik. Es ist ein weiterer Beweis dafür, wie viel TikTok und Mundpropaganda für ein Spiel tun können, denn Social-Media-Videos waren ein großer treibender Faktor für Peak und zeigten seine Kletterspielereien und die Geschichten, die du und deine Freunde machen könnt, wenn ihr euch entscheiden, die Reise gemeinsam zu unternehmen.

Der Steam-Sale ist derzeit vorbei, aber es ist wahrscheinlich, dass Peak irgendwann in der Zukunft wieder einen Rabatt erhalten wird. Es ist im Moment sowieso nur ein bisschen mehr als ein Fünfer, also wenn du wirklich anfangen wolltest, deine Freunde zu essen, könntest du das.