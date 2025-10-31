Peak fügt nächste Woche ein neues Roots-Biom hinzu

Der Ansturm von Millionen von Spielern, die Peak bei der ersten Veröffentlichung übernahmen, gab Aggro Crab Games und Landfall Games die Nachricht, dass ihr kleines Game Jam-Projekt auf dem Mond war. Daher haben die Studios beschlossen, weiter an Peak zu arbeiten und in den Monaten seit der Veröffentlichung neue Inhalte, Erfolge, Fehlerbehebungen und mehr zu liefern.

Kürzlich kündigten die Entwickler das zweite neue Biom des Spiels an, Roots. Dies folgt auf das Mesa-Biom, das als Ersatz für Alpine eingeführt wurde, als dritte Umgebung, die du überwinden musst. Wir können uns vorstellen, dass es aufgrund der dichten Wälder von Roots das Dschungel-Biom ersetzen wird, wenn es erscheint.

In dem kurzen Teaser, den ihr euch unten ansehen könnt, sehen wir nicht allzu viel von Roots. Nur zwei Kundschafter auf einer Plattform hoch oben auf einem Baum, bevor eine Spinne einen von ihnen aus der Sicherheit reißt und sie wahrscheinlich in ihr Verderben reißt. Wie bei den anderen Biomen von Peak wird Roots, egal wie hübsch es ist, immer noch versuchen, uns daran zu hindern, den Gipfel des Berges zu erreichen. Die Wurzeln werden am 5. November zu Peak hinzugefügt.