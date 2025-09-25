Peak fügt Basketball und Schach im neuen Dillydally-Update hinzu

Wenn du es liebst, Zeit zu verschwenden, bevor du den zermürbenden Prozess durchmachst, einen Berg zu erklimmen, dann ist das neue Dillydally-Update für Peak genau das Richtige für dich. Anstatt auf deinem Weg zum Berggipfel viele neue Gameplay-Ergänzungen für dich hinzuzufügen, kannst du stattdessen mehr Zeit damit verbringen, vor jedem Lauf am Flughafen nichts Sinnvolles zu tun.

In der Flughafenlobby wurde neben Schach auch Basketball angeboten. Es ist erwähnenswert, dass Schach keine richtigen Spielmechaniken hat, und so können Sie nach Herzenslust illegale Züge machen, genau wie im echten Leben, wenn Sie die Regeln nicht kennen. Es gibt auch eine Fotokabine und Bing Bong kann jetzt angesprochen werden.

Er wird nur mit Ja oder Nein antworten, wenn du ihn drückst, aber Bing Bongs Wissen könnte sich als nützlich erweisen, wenn du sonst niemanden hast, der deine Fragen über das Leben, das Universum und was du heute Abend zum Tee essen kannst, beantworten kann.

Es sind auch einige Korrekturen und zusätzliche Funktionen enthalten, z. B. das erneute Binden von Steuerelementen. Ansonsten konzentriert sich dieses Mini-Update hauptsächlich darauf, eine Pause einzulegen, ein paar Körbe zu werfen und herauszufinden, ob du schachmatt bist oder nicht.