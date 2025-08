Peak Entwickler nehmen Roblox wegen "Mikrotransaktions-Slop" ins Visier

Nachahmung wird oft als die beste Form der Schmeichelei angesehen, aber im Falle eines neuen Roblox-Rip-Offs des erfolgreichen Multiplayer-Spiels Peak scheint sich Entwickler Aggro Crab nicht sehr geschmeichelt zu fühlen. Ein Teil des Entwicklerteams hinter Peak hat sogar empfohlen, das Spiel zu raubkopieren, anstatt die Roblox-Nachbildung zu spielen.

"Würdet ihr lieber unser Spiel raubkopieren, als diesen mit Mikrotransaktionen gespickten Roblox-Slop-Ripoff zu spielen", heißt es in einem Beitrag in den sozialen Medien des Entwicklers, der zwei Screenshots von Cliff enthält, einem Roblox-Spielmodus, der nur das Gameplay und die Ästhetik von Peak kopiert.

Roblox ist oft dafür bekannt, die neuesten Trends in seinen eigenen Spielsystemen zu kopieren. Von Counter-Strike bis Squid Game gibt es überall auf Roblox viele Abzocke, und sie sind in der Regel mit Mikrotransaktionen gefüllt, die sich an ein jüngeres Publikum richten.

Trotz einer Abzocke, die versucht, den Erfolg von Peak zu schmälern, scheint es, dass der Koop-Hit von Landfall und Aggro Crab seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Weitere Patches werden dem Spiel hinzugefügt, und es gibt Hinweise auf versteckte Inhalte, die in der Pipeline sind.

Peak ist jetzt auf dem PC erhältlich.