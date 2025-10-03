Peak-Entwickler enthüllt neues chaotisches Koop-Spiel Crashout Crew

Das Entwicklerteam, das mit Landfall am Multiplayer-Hit Peak gearbeitet hat, hat mit Crashout Crew seinen nächsten Koop-Titel enthüllt. Aggro Crab Games entwickelte das Spiel während eines Game Jams in diesem Jahr und arbeitete mehr an der chaotischen und albernen Seite von Multiplayer-Spielen, während das Team, das Peak entwickelte, ein kooperativeres Erlebnis schaffen wollte.

Crashout Crew scheint auf jeden Fall Chaos zu versprühen, denn im Ankündigungstrailer des Spiels sehen wir Explosionen, Meteoriten, die vom Himmel fallen, und Hühner, die aus aufgeschlagenen Eiern schlüpfen. Wenn es das ist, was es braucht, um eine Gabelstaplerzertifizierung zu bekommen, kann ich auf die Qualifikation verzichten.

Du und bis zu drei Freunde fahren in Gabelstaplern herum, in einem Gameplay, das so etwas wie Overcooked aussieht. Sie müssen die richtigen Artikel zu den richtigen Lieferwagen bringen und sie losschicken. Die Charaktere sehen unseren knuddeligen Scouts in Peak sehr ähnlich, aber mit Gesichtern, die für das Schreien und Weinen geeignet sind, das mit dem aussieht, was wie der schlimmste Job aussieht, in dem man jemals arbeiten könnte. Trotzdem sieht es so aus, als würde es mit Freunden Spaß machen und Crashout Crew hat eine Demo, die am 13. Oktober landet.