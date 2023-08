Peacock's Twisted Metal ist die meistgefeilte Comedy-Serie

HQ

Peacock's Twisted Metal hatte die Fans ursprünglich sehr besorgt, aber seit der Veröffentlichung der Serie wurde sie viel positiver aufgenommen, als einige befürchtet hatten. Es hat es sogar geschafft, Peacocks meistgefressene Original-Comedy-Serie zu sein.

NBCUniversal enthüllt, dass die Serie im Durchschnitt in Stapeln von mindestens drei Episoden gleichzeitig gesehen wurde, während ein guter Teil der Zuschauer alle 10 in einer einzigen Sitzung sah. Insgesamt sahen sich die Zuschauer die Twisted Metal-Show satte 400 Millionen Minuten lang an.

Wir waren nicht so hoch von der Serie wie einige andere Kritiker, aber lasst uns wissen, was ihr von Twisted Metal haltet und ob ihr schon alles gefressen habt.

