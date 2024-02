Peacock hat einen neuen Trailer für Megamind vs. The Doom Syndicate veröffentlicht

Nach 13 langen Jahren ist Megamind endlich zurückgekehrt! Peacock hat gerade enthüllt, dass der Superschurke in einem neuen Film und einer neuen TV-Serie mitspielen wird, die beide am 1. März erscheinen werden.

Megamind vs. The Doom Syndicate ist der erste Film der Reihe seit Megamind: The Button of Doom aus dem Jahr 2011, der auf der DVD/Blu-Ray des Originalfilms veröffentlicht wurde. Es soll an dem Moment anknüpfen, in dem der erste Film endete, und wird bequem in die neue TV-Serie überführen. Megamind Rules! hingegen ist eine achtteilige TV-Show, die Megamind bei seinem Versuch begleitet, der erste Superhelden-Influencer zu werden.

In der Inhaltsangabe zu The Doom Syndicate heißt es: "Megaminds ehemaliges Schurkenteam, The Doom Syndicate, ist zurückgekehrt. Unser frisch gekrönter blauer Held muss nun den bösen Schein wahren, bis er seine Freunde (Roxanne, Ol' Chum und Keiko) versammeln kann, um seine ehemaligen bösen Teamkollegen davon abzuhalten, Metro City auf den Mond zu bringen."

Will Ferrell ist hier nicht zurückgekehrt, um seine Rolle als Megamind wieder aufzunehmen, stattdessen wurde diese Aufgabe an Keith Ferguson (Foster's Home for Imaginary Friends und DuckTales) übergeben. Sowohl in dem Film als auch in der TV-Serie spielen Adam Lambert, Scott Adsit, Josh Brener und Tony Hale mit.

Den neuen Trailer zu The Doom Syndicate könnt ihr euch hier ansehen: