Peacemaker Veröffentlichung von Saison 2 am 21. August

HQ

Während James Gunn damit beschäftigt ist, die Welt seines neuen DCU zu gestalten, hat er die alten Projekte, die er gerne in seinem kommenden Universum behalten würde, nicht vergessen. Er ist nämlich immer noch an Peacemaker gebunden, einer Show, die in nur wenigen Monaten ihre zweite Staffel bekommt.

Wie Gunn selbst in den sozialen Medien bestätigte, startet Peacemaker Season 2 am 21. August 2025 über Max. In dem zehnsekündigen Teaser, den er gepostet hat, sehen wir John Cena als Peacemaker, der gejagt wird, während er ein schönes Hemd und eine Hose trägt.

Wir bekommen auch ein paar Mitglieder der wiederkehrenden Besetzung aus Staffel 1 zu sehen, sowie den kürzesten Blick auf Cena im alten Kostüm noch einmal. Wir gehen davon aus, dass wir bald einen umfangreicheren Trailer bekommen werden, in dem wir wissen, was Peacemaker in seiner zweiten Saison voller blutiger Abenteuer vorhat.