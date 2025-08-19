Star von Peacemaker Danielle Brooks wählt den DCU-Charakter aus, mit dem sie interagieren möchte

HQ

Jetzt, da James Gunns DCU in vollem Gange ist, können wir davon ausgehen, dass wichtige Charaktere aus seinen Serien und Filmen jederzeit in anderen Projekten auftauchen werden. Peacemaker hatte bereits einen Cameo-Auftritt in Superman, und John Cena möchte, dass sein Vigilant Batman auf der Straße trifft, aber wen würden die Peacemaker Darsteller sonst gerne treffen?

In einem Roundtable-Interview, an dem Gamereactor teilnahm, hatte Danielle Brooks, die Leota Adebayo in Peacemaker spielt, eine interessante Wahl. "Das ist eine lustige Frage. Also, ich erinnere mich nicht an den Namen dieser Figur, also müsst ihr mir vielleicht helfen, aber in Superman, derjenige, der das Baby bekommen hat... "

Natürlich sind wir bei Gamereactor immer bereit, zu helfen, auch wenn unsere Mikrofone stumm geschaltet sind, und wir haben Brooks gesagt, dass das Anthony Carrigans Charakter Metamorpho ist. Brooks wollte jedoch nicht mit ihm abhängen, sondern stattdessen auf Baby Joey aufpassen.

"Ich würde auf jeden Fall auf dieses Kind aufpassen", sagte sie. "Sagen wir einfach, ich würde babysitten. Ich würde diesen Charakter gerne kennenlernen... Ich habe das Gefühl, dass er genauso viel Herz hat wie Adebayo".

Freddie Stroma, der in der Serie den Vigilante spielt, hatte auch eine interessante Antwort. "Ich denke, jeder ernsthafte Charakter mit Adrian wäre wahrscheinlich eine gute Interaktion. Also ich meine, Batman wäre gut".

Brooks fuhr dann fort, dass sie darauf wartet, sich "wirklich wiederzusehen" mit Viola Davis' Amanda Waller, mit der sie noch keine Gelegenheit hatte, zu interagieren. Auch Stroma möchte die Chance haben, mit Davis zu arbeiten, der diese Figur spielt.