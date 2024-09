Peacemaker Staffel 2 kehrt 2025 zurück

HQ

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von Peacemaker ist etwas, auf das die Fans der Serie lange gewartet haben. Doch nun bestätigt James Gunn, dass die neuen Folgen im kommenden Jahr, genauer gesagt in der zweiten Jahreshälfte 2025, Premiere haben werden.

Der Regisseur erwähnt dies in einem Beitrag auf Threads, und Peacemaker ist somit (vermutlich) eines der ersten Puzzleteile in Gunns neuem Superhelden-Universum, zusammen mit Superman, das am 11. Juli nächsten Jahres Premiere haben soll.

Freust du dich schon auf die zweite Staffel von Peacemaker ?