Peacemaker: Staffel 2 ist laut James Gunn ein "direkt ein Man of Tomorrow-Prequel"

Letzte Woche war es eine große Neuigkeit, als James Gunn überraschend bestätigte, dass noch mehr Superman auf dem Weg ist, und zwar früher als erwartet. Die Fortsetzung des großen Hits dieses Sommers heißt Man of Tomorrow und wird am 9. Juli 2027 Premiere feiern.

Und anscheinend werden wir in nur wenigen Wochen einen Einblick bekommen, worum es geht. Die fortlaufende Serie Peacemaker: Staffel 2 wird den Auftakt bilden. In einem Post auf Instagram nennt Gunn die Serie "the Man of Tomorrow Prequel AKA #Peacemaker Season 2". Und als ein Fan in den Kommentaren konkret danach fragt, antwortet Gunn mit einer Klarstellung, die nicht falsch interpretiert werden kann, nämlich dass es sich "direkt" um ein Man of Tomorrow-Prequel handelt.

Die Staffel hat bisher drei von acht Episoden ausgestrahlt, und es ist noch unklar, wohin die Geschichte gehen wird, aber sie wird direkt zum nächsten Superman-Abenteuer führen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es dazwischen keine weitere DC-Unterhaltung geben wird. Wir wissen, dass sowohl Supergirl als auch Clayface im Jahr 2026 in den Kinos Premiere feiern werden, und die TV-Serie Lanterns wird zu einem noch festzulegenden Datum im nächsten Jahr auf HBO Max erscheinen.