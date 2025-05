Peacemaker: Staffel 2 hat einen "wirklich, wirklich, wirklich großen Cameo-Auftritt"

HQ

Am 11. Juli feiert Superman Premiere, der erste Live-Action-Film im neuen DC-Universum (obwohl er im Dezember mit der Zeichentrickserie Creature Commandos startete). Danach müssen wir nicht mehr lange auf mehr DC-Unterhaltung warten, denn Peacemaker: Staffel 2 startet am 21. August auf HBO Max.

Insgesamt wird es acht neue Folgen geben, und es scheint, als könnten wir uns am Ende auf eine wirklich spektakuläre Überraschung freuen. In einem Interview mit Entertainment Weekly deutet der DC-Filmchef und Schöpfer sowohl des neuen Superman-Films als auch der Peacemaker -Serie, James Gunn, eindeutig an, dass es sich um einen epischen Gastauftritt zu handeln scheint:

"Sie haben in der ersten Staffel von Peacemaker gesehen, was wir die QUC nennen, die Quanten-Entfaltungskammer, und wir sehen mehr über diese Technologie in Superman. Der QUC ist das Zentrum der Geschichte in Peacemaker Staffel 2... Wir sehen viele verschiedene Charaktere aus Superman in der [Staffel], [einschließlich] Isabela und Nathan und Sean, und dann sehen wir später in der Staffel einen Haufen anderer Charaktere aus anderen Teilen des DCU und von Superman. Vielleicht gibt es sogar einen wirklich, wirklich, wirklich großen Cameo-Auftritt gegen Ende der Show."

Superman wird wahrscheinlich am ehesten auftauchen, aber Supergirl hat ihren eigenen Film, der im Sommer 2026 in die Kinos kommt, in dem auch Lobo mitspielen wird, und es ist denkbar, dass Gunn die Gelegenheit nutzt, einen brandneuen Helden einzuführen (Batman und Wonder Woman sind beide sehr gefragt), um ihn/sie in dieses neue Universum einzuführen.

Was denken und erhoffst du dir selbst?