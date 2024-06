Peacemaker Staffel 2 bekommt eine neue Eröffnungstanznummer

HQ

Nur wenige Shows der letzten Zeit hatten eine so ikonische Eröffnungssequenz wie die von Peacemaker. Zu sehen, wie alle Darsteller herauskamen und eine gut choreografierte, wenn auch leicht lächerliche Tanznummer aufführten, während sie in vollem Kostüm und steinernen Gesichtern waren, war ein Intro, das ich so schnell nicht überspringen wollte, und es scheint, dass die zweite Staffel die gleiche Behandlung erhält.

Im Gespräch mit Collider bestätigte Film- und Fernsehstar Alan Tudyk, dass seine Frau, die die Eröffnungstanznummer der ersten Staffel choreografierte, dasselbe für Staffel 2 tun würde. "Meine Frau ist involviert. Ich denke, das ist alles, was ich necken kann", sagte er. "Es ist eine neue Tanznummer."

Tudyk erklärte auch ein wenig über den Prozess, der bei der Entstehung der Tanznummer für Staffel 1 ablief. "Ich war bei der Entstehung des ersten Teils dabei, denn Charissa, ihr Pitch an James, der nicht wusste, dass ich es war, als sie ihn vorschlug, sagte, mein Mann ist Schauspieler, und ich werde ihm den Tanz beibringen, und wenn er kann - weil sie die Schauspieler unterrichten muss, also muss es auf einem Niveau sein, auf dem Schauspieler tanzen können. Also sagte sie, mein Mann sei Schauspieler und wenn er es kann, kann es jeder. Also diente ich als niedrige Messlatte, die John Cena überwinden musste."

Wir müssen auch sehen, welcher Song für die Tanznummer von Staffel 2 ausgewählt wird. Egal, ob man Gunns Superhelden-Arbeit liebt oder hasst, es ist schwer zu argumentieren, dass seine musikalische Platzierung in seinen Shows und Filmen schlecht ist, also werden wir wahrscheinlich einen weiteren Knaller erleben.