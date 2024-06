Peacemaker sorgt für Frieden im neuen Suicide Squad Isekai Trailer

HQ

Nächsten Monat feiert Warner Bros. die vielversprechende animierte Adaption von The Suicide Squad mit dem Titel Suicide Squad Isekai Premiere, in der eine Vielzahl beliebter Charaktere zu sehen sind, die wir mit der Gruppe in Verbindung bringen - nicht zuletzt Joker und Harley Quinn.

Eine weitere Figur, die auftaucht, ist Peacemaker, der vor allem für die gefeierte TV-Serie mit John Cena in der Hauptrolle bekannt ist. Ob Cena auch die englischsprachige Version von Isekai sprechen wird, bleibt abzuwarten, aber zumindest können wir uns jetzt die japanische Ausgabe ansehen (in der Peacemaker von Takehito Koyasu gespielt wird), in der Peacemaker wie üblich damit beschäftigt ist, Frieden zu verbreiten. Auf seine eigene Weise.

Suicide Squad Isekai feiert im Juli auf Max Premiere, aber es wurde noch kein genaues Datum bestätigt. Schauen Sie sich den Peacemaker-Trailer aus der Serie unten an.