Peacemaker ist zurück - sehen Sie sich den Teaser-Trailer zur zweiten Staffel an

HQ

Dröhnen! Hier ist unser erster richtiger Blick auf die kommende Saison von Peacemaker. Vollgepackt mit noch brutalerer Action, herrlich schrecklichen Einzeilern und einer Wagenladung unbequemen Patriotismus. Ja, es ist klar, dass Gunn seinen Geschmack am Chaos nicht verloren hat, denn John Cena nimmt erneut seine Rolle als dysfunktionaler Antiheld mit dem übergroßen Ego auf.

Der neue Trailer gibt uns einen Einblick in einige der Bösewichte, die wir treffen werden, auf Gewalt in Zeitlupe und auf die glorreiche Rückkehr von Vigilante und Eagly. Schauen Sie sich den Trailer unten an - die neue Staffel soll noch in diesem Jahr Premiere feiern.

Bist du gehyped?