Peacemaker: Dreharbeiten zu Staffel 2 abgeschlossen

DC-Chef James Gunn ist weiterhin sehr transparent über seine vielen Projekte über die sozialen Medien. Eine davon ist Peacemaker: Staffel 2, die ursprünglich stark verschoben werden sollte, während Gunn das DC-Universum startete und die TV-Serie Waller startete (in der Peacemaker erschienen wäre).

Letztes Jahr änderte er jedoch seine Meinung und bestätigte, dass die Drehbücher für die gesamte zweite Staffel von Peacemaker geschrieben wurden, und kurz vor dem Sommer begannen die Dreharbeiten. Am Wochenende kündigte Gunn über Threads an, dass die Dreharbeiten nun abgeschlossen sind und alles, was noch übrig bleibt (naja, es ist schließlich eine Superhelden-Show, also ist das wahrscheinlich eine Menge Arbeit), ist der letzte Schliff für die Premiere im August 2025.

Über das Wochenende nutzte er auch die Gelegenheit, um via Bluesky zu bestätigen, dass Waller weiterhin wie geplant produziert wird, so dass wir dort wohl auch mehr von Peacemaker sehen werden. Abgesehen davon sagt Gunn auch über Threads, dass die letzten Jahre wahnsinnig viel für ihn waren und dass er es jetzt eine Weile etwas ruhiger angehen lassen wird, sowohl als Regisseur als auch als Autor.