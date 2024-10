Peacemaker: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind bereits zur Hälfte abgeschlossen

HQ

Trotz des Erfolgs der ersten Staffel von Peacemaker sah es so aus, als müssten wir lange auf die Fortsetzung warten. Zuerst wollte James Gunn eine TV-Serie über Waller drehen (in der vermutlich Peacemaker auftauchen würde), bevor er es sich anders überlegte.

Gunn tauchte freundlicherweise an diesem Wochenende auf der New York Comic Con auf und sagte während einer Podiumsdiskussion, dass er eigentlich direkt vom Set von Peacemaker: Staffel 2 kam, und als jemand fragte, wie weit er sei, antwortete Gunn: "Etwas mehr als die Hälfte. Es ist ein Biest."

Er beschrieb auch, worauf wir uns freuen können: "Es ist eine ganz andere Saison. Sehr magisch."

In Bezug auf John Cenas Leistung als titelgebender Antiheld Peacmeaker machte Gunn sehr deutlich, dass er sich jetzt wirklich in die Rolle hineinversetzen wird, während er die beiden Episoden von Suberbad-Regisseur Greg Mottola in der zweiten Staffel lobte:

"Die neue Serie läuft außergewöhnlich gut. Irgendwo haben wir Greg Mottola im Publikum, den großartigen Regisseur des Superbad-Films, der bei zwei der besten Peacemaker Episoden aller Zeiten Regie führte - Episode zwei und drei der zweiten Staffel. John Cena hat gesagt, ehrlich gesagt, Gott, ich habe noch nie jemanden gesehen, der in so kurzer Zeit so viel besser geworden ist. Er war in der ersten Staffel großartig. In dieser Saison gehört es ihm und er ist unglaublich."

Wann genau Peacemaker: Staffel 2 Premiere haben wird, will Gunn noch nicht aufhören, aber es gibt Anzeichen dafür, dass es im Herbst sein wird, nachdem Superman im Juli debütiert hat.

Danke CBR und The Hollywood Reporter