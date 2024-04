Peacemaker: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 haben begonnen

Als James Gunn und Peter Sadran Anfang 2023 ihre Pläne für das neue DC-Filmuniversum enthüllten, stellten viele fest, dass Peacemaker: Staffel 2 merklich fehlte.

Stattdessen würden wir eine Serie bekommen, die der Figur Waller gewidmet ist, in der Peacemaker bestätigt wurde, während die Fortsetzung von Peacemaker um einige Jahre nach hinten verschoben würde. Seitdem haben wir jedoch nichts mehr von Waller gehört, und stattdessen hat Gunn in den letzten Monaten regelmäßig in den sozialen Medien gepostet, dass er an dem Skript Peacemaker arbeitet, das kürzlich fertiggestellt wurde.

Und nun ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Via Threads kündigte Gunn an, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Peacemaker in vollem Gange sind, und teilte ein Bild von John Cena (nehmen wir an) von hinten, der den Helm Peacemaker trägt.

Hoffentlich bedeutet dies, dass Episode eins bereits Ende dieses Jahres veröffentlicht werden könnte, wahrscheinlich aber näher an 2025. Das Veröffentlichungsdatum wird wahrscheinlich davon beeinflusst, wie eng die Staffel mit anderen DC-Charakteren verknüpft ist, die später debütieren sollen, nicht zuletzt Superman, der im Juli 2025 in seinem eigenen Film zu sehen sein wird.