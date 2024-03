Peacemaker bekommt seinen eigenen Mortal Kombat 1 Launch-Trailer

HQ

Heute ist es endlich an der Zeit, dass Mortal Kombat 1 -Spieler die wahre Bedeutung von Frieden kennenlernen, denn Peacemaker ist offiziell als Kämpfer angekommen (obwohl einige mit dem Early Access ein paar Tage Vorsprung hatten). Dieser Mann liebt den Frieden und es gibt keine Grenzen für die Menge an Gewalt, die angewendet werden kann, um ihn zu erreichen, oder wie er es ausdrückt: "Ich schätze den Frieden von ganzem Herzen. Es ist mir egal, wie viele Männer, Frauen und Kinder ich töten muss, um es zu bekommen."

Schaut euch den neuen Trailer an, in dem wir den Charakter vorstellen, in dem wir auch den Synchronsprecher John Cena selbst kennenlernen, der erklärt, was er davon hält, ein Videospielcharakter zu werden.

Wirst du Peacemaker bekommen und anfangen, Frieden zu verbreiten?