PC-Version von The Ascent fehlt im Windows Store der Glanz

Laut PC Gamer hat The Ascent auf dem PC ein Problem. Der neue Titel des kleinen Indie-Studios Neon Giant gibt im Windows-Store eine deutlich schlechtere Figur ab als das...

Das kommende Action-Rollenspiel von Neon Giant bietet eine grobkörnige Cyberpunk-Kulisse in einem Abenteuer, das von bis zu vier Spielern gleichzeitig erlebt werden kann....

Das schwedische Studio Neon Giant ist der Entwickler von einem Spiel namens The Ascent. Das Studio ist hauptverantwortlich für den Twin-Stick-Shooter, doch sie setzen den...

The Ascent steigt Ende Juli auf PC und Xbox herab

am 18. Mai 2021 um 15:00 NEWS. Von Kieran Harris

Neon Giants Twin-Stick-Shooter The Ascent wird am 29. Juli auf PC, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht. Der Titel kostet 30 Euro, doch Abonnenten vom Xbox Game Pass...