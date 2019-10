PC-Version von Call of Duty: Modern Warfare benötigt schlappe 175 GB an Festplattenspeicher

Call of Duty galt lange Zeit als reines Konsolen-Franchise, vor allem in der eSports-Szene (mit Schwerpunkt auf PS4). Der PC-Markt wurde für Activision Blizzard jedoch immer wichtiger, weshalb Fortschritte in diesen Bereichen vom Publisher verstärkt vorangetrieben wurden. Seit gestern können PC-Spieler die offiziellen Spezifikationen des nächsten Ablegers, Call of Duty: Modern Warfare, auf der Battle.net-Webseite einsehen, um zu überprüfen, ob ihr Rechner das Spektakel packt. Ein Detail verrät uns allerdings, dass zum Spielen eine nicht unerhebliche Menge an Speicherplatz erforderlich ist.

Minimum:

Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300Nvidia GeForce GTX 670 / Nvidia GeForce GTX 1650 / AMD Radeon HD 7950 (DirectX 12.0)8 GB RAM175 GB

Empfohlen:

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen R5 1600XNvidia GeForce GTX 970 / Nvidia GeForce GTX 1660 / AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 (DirectX 12.0)12 GB RAM175 GB

175 GB sind eine enorme Menge, selbst für heutige Standards, in denen Spiele immer anspruchsvoller werden. Wer sich anschauen möchte, wie gut das Game mit maximalen Einstellungen auf dem PC aussieht, schaut sich das folgende Gameplay-Material an. Spielt ihr auf dem Computer?

