PC-Version von Call of Duty: Black Ops Cold War wieder nur im Battle.net verfügbar

Activision kündigte kürzlich Call of Duty: Black Ops Cold War an und diese Woche wird es mehr Informationen über das Spiel geben. Raven Software und Treyarch erarbeiten die Grundlagen, während Beenox die PC-Version übernimmt. Diese Edition wird, ebenso wie die letzten Ableger, exklusiv im Battle.net-Client des Publishers vertrieben werden, haben wir am Wochenende erfahren. Wir wissen, dass nicht alle Teile der Community gleichermaßen zufrieden mit dem Dienst sind, doch normalerweise gibt es nur wenige Startschwierigkeiten. Das Spiel wird diesen Mittwoch zum ersten Mal gezeigt.