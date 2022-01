PC-Version des Sci-Fi-Abenteuers Gnosia ist ab sofort erhältlich

2019 ist in Japan auf der PS Vita ein Spiel namens Gnosia erschienen, das Freunde des Gesellschaftsspiels Werwolf (oder etwas neumodischer: Among Us) interessieren könnte. Das Sci-Fi-Abenteuer versammelt eine Crew aus zufällig zusammengewürfelten Astronauten an Bord eines Raumschiffs, die einen oder mehrere Verräter in ihrer Mitte entlarven müssen. Tagsüber stimmt die Mannschaft darüber ab, wer von den Überlebenden in den Kryoschlaf versetzt wird, und nachts sucht sich der oder die Mörder ein Opfer aus. Die Crewmitglieder nehmen verschiedene Rollen ein, was relativ schnell sehr systemisch wird.

Gnosia ist letztes Jahr bei uns in Europa auf der Nintendo Switch erschienen und seit gestern ist es auch auf dem PC erhältlich. Da die zentrale Geschichte, die dem Zeitschleifendilemma von "Und täglich grüßt das Murmeltier" folgt, durch das Absolvieren einzelner Spielrunden vorangetrieben wird, eignet sich der Titel gut für zwischendurch. Die Steam-Version kostet 21 Euro.