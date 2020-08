PC-Verkauf transzendiert Detroit: Become Human auf 5 Millionen Einheiten

Quantic Dream hat im letzten Jahr den PC-Markt für sich entdeckt und dort wurden ihre Spiele gut aufgenommen. Das in Paris ansässige Studio gab gestern bekannt, dass Detroit: Become Human auf allen Plattformen einen Absatz von mehr als 5 Millionen Einheiten erzielt habe. Vor zehn Monaten haben wir erfahren, dass 3,2 Millionen Menschen/Androiden das Game gekauft haben, seitdem ist der Titel zusätzlich zur Playstation 4 auch auf PC (zuerst im Epic Games Store, dann auf Steam) gestartet. In den letzten Wochen haben die französischen Entwickler zudem Beyond: Two Souls und Heavy Rain auf Steam veröffentlicht.

You're watching Werben