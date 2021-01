PC-Updates für Horizon: Zero Dawn nehmen von nun an ab

You're watching Werben

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag bestätigt Guerilla Games, dass die PC-Version von Horizon: Zero Dawn weitestgehend fertiggestellt wurde. Weitere Updates mit Fehlerbehebungen werden in Zukunft unregelmäßiger ausgeliefert, da das Team die eigene Aufmerksamkeit nun konzentrierter auf die Fortsetzung Forbidden West lenken möchten. Das Game soll irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Die Entwickler erinnern ihre Community daran, dass sie während der Produktion weiterhin ein offenes Ohr für Kritik und Verbesserungswünsche haben. Solltet ihr also auf ein Problem stoßen, soll es zumindest jemanden geben, der euch zuhört. Das neueste Update, das für Horizon: Zero Dawn auf dem PC veröffentlicht wurde, ist Patch 1.10. Der Code scheint dem Spiel nichts Wesentliches hinzuzufügen, abgesehen von kleineren Absturzkorrekturen und Hotfixes.

Photo: Guerrilla Games

Quelle: IGN.