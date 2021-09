PC-Termin von Neo: The World Ends With schon Ende des Monats

HQ

Im April wurde eine PC-Version von Neo: The World Ends With You bestätigt, die, wie wir heute erfahren haben, bereits am 28. September auf dem PC erscheint. Via Pressemitteilung bestätigte das japanische Unternehmen, dass die neue Geschichte des Spiels der Reaper vorerst nur im Epic Games Store erhältlich sein wird. Informationen zu etwaigen Überarbeitungen liegen nicht vor, doch wer die PC-Version kauft, bekommt immerhin ein paar Anpassungsgegenstände. Wer mehr über das Spiel selbst erfahren möchte, den laden wir an dieser Stelle zu unserer Analyse ein.