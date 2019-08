PC-Termin von Monster Hunter World: Iceborne auf Q1 2020 verschoben.

Capcom hat von Anfang an klargestellt, dass sie die Iceborne-Erweiterung von Monster Hunter: World erst später auf den Computer bringen wollen. Bislang galt "Ende 2019" als grobe Orientierung für die PC-Version, das wurde im Laufe der neuesten Preview-Welle nun jedoch auf "Januar 2020" verschoben, heißt es auf den sozialen Kanälen des Spiels. Frische Eindrücke können wir euch diesmal leider nicht anbieten, spätestens zur Gamescom haben wir die aber. Auf Xbox One und Playstation 4 wird Monster Hunter World: Iceborne voraussichtlich am 6. September erscheinen.