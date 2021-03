PC-Spieler werden Ende des Monats zu Alpha-Testern des Odyssey-Updates in Elite: Dangerous

You're watching Werben

Frontier Developments wird am 29. März die technische Alpha ihrer kommenden "Erweiterung" (wie sie es nennen) Odyssey starten. Spieler auf dem PC werden erstmals die Möglichkeit erhalten, ihr Raumschiff zu verlassen, um die weiten Spielwelten mit eigenen Füßen zu erkunden. Das Team arbeitet außerdem an einer FPS-Komponente für intensive Waffengefechte. Abgesehen vom Termin dieses technischen Testlaufs wurde ein neues Gameplay-Video präsentiert, das euch vor Augen führt, was ihr von dieser Phase erwarten solltet. Gezeigt wird eine frühe Mission, in der drei Kommandanten zu Fuß einen feindlichen Überfall vereiteln. Die Odyssey-Erweiterung für Elite: Dangerous wird noch vor dem Sommer auf dem PC erwartet und voraussichtlich im Herbst auf PS4 und Xbox One verfügbar sein.