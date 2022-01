PC-Spieler können sich Daemon x Machina eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store abholen

HQ

Vom 27. Januar bis zum 3. Februar verschenkt der Epic Games Store die PC-Version von Daemon X Machina. Das Actionspiel erschien 2019 auf der Switch und seit knapp zwei Jahren gibt es einen Port mit höheren Specs für Computerspieler. Das Game verbindet Mech-Action mit vielen bunten Farben und es lässt euch eure Kampfroboter umfassend individualisieren.

Ab dem 3. Februar können sich Kunden im Epic Games Store Yooka-Laylee and the Impossible Lair abholen. Der bunte Plattformer lässt euch schon relativ früh gegen den letzten Boss antreten, der allerdings so viele fiese Tricks auf Lager hat, dass ihr erst sehr viel später wieder zu ihm zurückkehren wollen werdet. In den bunten Leveln erlangt ihr neue Kräfte, mit denen ihr das Spiel deutlich einfacher abschließt.