PC-Spieler dürfen Ys IX: Monstrum Nox ab sofort im lokalen Koop-Modus spielen

Am Abend wurde die Steam-Version von Ys IX: Monstrum Nox aktualisiert und in den Patch-Notes entdecken wir eine spannende Neuerung. Entwickler Falcom hat PC-Spielern einen experimentellen Koop-Modus spendiert, der es zwei Abenteurern erlaubt, die Gefängnisstadt Balduc lokal an einem System (oder online via Steam Remote Play) zu erkunden.

Die beiden Teilnehmer teilen sich die wichtigsten Rechte, allerdings darf nur der erste Spieler auf die Karte zugreifen oder die Menünavigation übernehmen. Da Ys IX: Monstrum Nox ein 3D-Action-Rollenspiel mit flotten Kämpfen und akrobatischen Fähigkeiten ist, müsst ihr euch daran gewöhnen, dass beide Spieler zeitgleich die Kontrolle über die Kamera haben... Ihr werdet zusammen Dungeons erforschen, Rätsel lösen und die herausfordernden Kämpfe der Grimwald-Raids bestreiten können.

Man benötigt zwei Controller, um den Koop-Modus an einem System zu initialisieren. Die Start-Taste dient zum Beitritt und Austritt des zweiten Spielers. Ys IX spielt man mit Partys aus drei Spielfiguren und beide Spieler dürfen unabhängig voneinander auf das inaktive Mitglied wechseln (nutzt dafür Select). Die Entwickler warnen davor, dass sich die Spieler gegenseitig behindern können. Beispielsweise könnte es passieren, dass jemand eine Falle aktiviert und dann in einem Gebiet feststeckt, das der Partner nicht betreten kann. Dann müsst ihr das Spiel entweder neu starten oder den zweiten Spieler via Drop-Out rauswerfen. Euer Mitspieler darf der Partie natürlich sofort wieder beitreten und sollte dann (hoffentlich) auch wieder in der Nähe des ersten Spielers beschworen werden.

Das neue Update fügt dem JRPG darüber hinaus einige HUD-Anpassungen und Bug-Fixes hinzu. Das Game unterstützt ab sofort schmalere Seitenverhältnisse unter 16:9 und hohe Bildraten sollten nicht länger dafür sorgen, dass Animationen und Effekte nicht wie geplant greifen.

Quelle: NIS America.