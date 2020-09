PC-Spezifikationen für Watch Dogs: Legion gehackt

Watch Dogs: Legion wird für Playstation 4, Xbox One, sowie für die nächste Konsolengeneration und auf dem PC veröffentlicht. Ubisoft macht dieses Abenteuer zu einem skalierbaren Abenteuer, das auf möglichst vielen modernen Systemen ausgeführt wird. Damit die Taschenrechner und Raumerhitzer der Computerspieler mit dem Spiel in wenigen Wochen nicht überlastet sind, hat uns das Unternehmen letzte Woche die Spezifikationen genannt. Die vielen Setups verraten uns, dass sich Ubisoft darum bemüht hat, ihr neues Open-World-Game auf einer möglichst großen Bandbreite von Systemen bereitzustellen:

1080p / niedrig

• Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

• Grafikkarte: AMD Radeon R9 290X / Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB VRAM)

• Arbeitsspeicher: 8 GB

1080p / hoch

• Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

• Grafikkarte: AMD Radeon RX 480 / Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB VRAM)

• Arbeitsspeicher: 8 GB

1440p / hoch

• Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K

• Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 / Nvidia Geforce RTX 2060S (8GB VRAM)

• Arbeitsspeicher: 16 GB

4K / ultra

• Prozessor: AMD Ryzen 7 3700K / Intel Core i7-9700K

• Grafikkarte: AMD Radeon VII / Nvidia Geforce RTX 2080 Ti (11 GB VRAM)

• Arbeitsspeicher: 16 GB

Raytacing - 1080p / hoch

• Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-9600K

• Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2070 (8 GB VRAM)

• Arbeitsspeicher: 16 GB

Raytracing - 4K / ultra

• Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

• Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2080 Ti (11 GB VRAM)

• Arbeitsspeicher: 16 GB

Watch Dogs: Legion startet am 29. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One. Die Xbox-Series-Versionen stehen ab dem 10. November bereit und die Playstation-5-Version erscheint am 19. November.