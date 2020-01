PC-Specs zu Dragon Ball Z: Kakarot bekannt

Dragon Ball Z: Kakarot erreicht uns in knapp zwei Wochen, am 17. Januar 2020. Das Spiel wird nicht nur auf PS4 und Xbox One veröffentlicht, sondern auch auf dem PC verfügbar sein. Diese Woche hat Bandai Namco die Mindestanforderungen der PC-Version bekanntgegeben, weshalb ihr ab sofort überprüfen könnt, ob eure Maschine den Anime-Brawler stemmt. Etwa 40 Gigabyte an freien Speicher benötigt ihr auf dem PC, weitere Informationen zum Spiel verraten wir euch in unserer frischen Vorschau.

Minimal:

Prozessor: Intel Core i5-2400 oder AMD Phenom II X6 1100T (64-bit)

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: GeForce GTX 750 Ti oder Radeon HD 7950

Empfohlen:

Prozessor: Intel Core i5-3470 oder AMD Ryzen 3 1200 (64-bit)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: GeForce GTX 960 oder Radeon R9 280X