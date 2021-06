PC-Ports von No More Heroes 1&2 für kommende Woche bestätigt

You're watching Werben

Im Dezember sind Hinweise einer bevorstehenden PC-Veröffentlichung der beiden Actionspiele No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle aufgekommen, die Publisher Xseed am Wochenende bestätigte. Beide Games werden am 9. Juni auf dem PC erscheinen, doch weil die Steuerung mit Maus und Tastatur nicht funktioniert, braucht ihr am Computer zwingend einen Controller.

Worauf ihr euch preislich einstellen solltet, wissen wir nicht, aber im Nintendo-Switch-eShop bekommt ihr einen der zwei Titel für knapp 20 Euro. Laut Gematsu werden diese Ports mit HD-Texturen ausgeliefert und sie sollen wohl bis zu 60 Bilder pro Sekunde abspielen. Steam-Links zu den Shops: Teil 1, Teil 2.

Quelle: Xseed Games (1) (2).