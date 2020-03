PC-Fassung von Horizon: Zero Dawn endlich bestätigt

Sony und Guerrilla Games haben endlich bestätigt, was längst ein offenes Geheimnis war. Das exzellente Action-RPG Horizon: Zero Dawn wird irgendwann im Sommer auch auf dem PC veröffentlicht. Tatsächlich handelt es sich sogar um die Complete Edition, die neben einigen kosmetischen Goodies auch das hervorragende Add-On The Frozen Wilds enthält.

Auf der Steam-Seite von Horizon: Zero Dawn ist bereits eine Hand voll Screenshots zu sehen. Mit einer Ausnahme ist auf den Bildern übrigens noch ein PS4-Pro-Wasserzeichen zu entdecken.

Vielleicht erinnert ihr euch: Wir hatten Anfang 2017 soviel Spaß an Horizon: Zero Dawn, dass wir es zum Spiel des Jahres gekührt haben. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass Sony mehr und mehr seiner First-Party-Spiele auf den PC bringt und wir uns dadurch ein weiteres Mal auf Horizon: Zero Dawn freuen können.