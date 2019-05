PC-Beta von Halo: Reach auf Juni datiert

Bungies legendärer Ego-Shooter Halo: Reach wird in diesem Jahr von 343 Industries und Splash Damage auf den PC gebracht. Ursprünglich sollte schon im Mai ein Testserver für das Spiel gestartet werden, doch diese Beta wird nach einigen Verschiebungen nun erst im Juni verfügbar werden. 343 Industries nannte den Termin während eines Livestreams, in dem die Entwickler die hohe Auflösung und Bildrate des Ports im Vergleich zur ursprünglichen Xbox-360-Version demonstrierten.

Außerdem scheint das Studio die Kritik am Online-Matchmaking von Halo: The Master Chief Collection aufgegriffen zu haben und hat sich offenbar für eine Überarbeitung entschieden. Die Mehrspieler-Erfahrung von Halo: Reach und den kommenden Halo-Spielen sollte demnach besser ausfallen, als noch auf der Konsole.

Spieler, die sich für Halos Insider-Programm angemeldet haben, können die neuen Funktionen selbst testen, sobald die Beta im nächsten Monat veröffentlicht wird. Wer die E3 besucht, darf an einem der Microsoft-Stände reinspielen. Das Spiel wird für die Xbox One X optimiert und soll dort Gameplay in knackigem 4K bei 60 Bildern in der Sekunde bieten - wie die restlichen Spiele der Master Chief Collection auch.

Halo: Reach hat noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin erhalten. Sicher erfahren wir auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft mehr.